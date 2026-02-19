Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: curling alle 9, in serata Gutmann nel pattinaggio

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: le sfide degli italiani oggi, 19 febbraio e il medagliere aggiornato. Terminato lo sci alpino si parte oggi con lo sci alpinismo, in serata il pattinaggio di figura con Lara Naki Gutmann. In mattinata c'è Italia-Svizzera di curling maschile. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: appuntamento dalle ore 9 su Rai 2 e Eurosport.
Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina
9:05 Curling: Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada
9:10 Combinata nordica: Team sprint, trial round
9:50 Sci alpinismo: Sprint femminile, batterie
10:00 Bob: Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4
10:00 Combinata nordica: Team sprint, salto
10:30 Sci freestyle: Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
10:30 Sci alpinismo: Sprint maschile, batterie
11:00 Sci freestyle: Aerials maschili, qualificazioni (prima manche)
11:27 Sci freestyle: Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
11:45 Sci freestyle: Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche)
12:55 Sci alpinismo: Sprint femminile, semifinali
13:25 Sci alpinismo: Sprint maschile, semifinali
13:55 Sci alpinismo: Sprint femminile, finale
14:00 Bob: Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6
14:00 Combinata nordica: Team sprint, sci di fondo
14:00 Sci freestyle: Aerials maschili, finale (prima manche)
14:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA, Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone
14:15 Sci alpinismo: Sprint maschile, finale
14:40 Hockey ghiaccio: Torneo femminile, finale per il bronzo: Svizzera-Svezia
15:00 Sci freestyle: Aerials maschili, finale (seconda manche)
16:30 Speed skating: 1500 metri maschili
19:00 Pattinaggio di figura: Individuale femminile, free program
19:05 Curling: Torneo maschile, semifinali
19:10 Hockey ghiaccio: Torneo femminile, finale per l’oro: Stati Uniti-Canada
19:30 Sci freestyle: Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
20:27 Sci freestyle: Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
Risultati Olimpiadi 2026: il medagliere aggiornato prima delle gare di oggi
- Norvegia 15 ori, 8 argento, 10 bronzi (33 totali)
- Italia 9 ori, 5 argenti, 12 bronzi (26)
- Stati Uniti 7 ori, 11 argenti, 6 bronzi (24)
- Francia 6 oro, 7 argenti, 4 bronzo (17)
- Paesi Bassi 6 ori, 7 argenti, 2 bronzi (15)
- Svezia 6 ori, 6 argenti, 3 bronzo (15)
- Germania 5 ori, 8 argenti, 8 bronzo (21)
- Austria 5 ori, 8 argenti, 4 bronzo (17)
- Giappone 5 ori, 6 argenti, 11 bronzi (22)
- Svizzera 5 ori, 4 argento, 3 bronzi (12)
- Canada 4 oro, 4 argento, 6 bronzi (14)
- Australia 3 ori, 2 argento, 1 bronzo (6)
Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in tv e in streaming
In chiaro le Olimpiadi si potranno seguire in diretta su Rai 2, il canale olimpico. Live gratis e in chiaro i Giochi anche su RaiSport HD, canale 58 del digitale terrestre. Gli abbonati di Eurosport potranno seguire ogni singolo evento delle Olimpiadi. Diretta possibile per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.
A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con il curling e la sfida tra Italia e Svizzera
L'Italia del curling maschile punta alle semifinali, che passano dalla sfida con la Svizzera, che inizierà alle ore 9. Giornata ricca di eventi disseminati durante la giornata, con in serata Lara Naki Gutmann nel pattinaggio di figura.