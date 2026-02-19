Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: curling alle 9, in serata Gutmann nel pattinaggio

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: le sfide degli italiani oggi, 19 febbraio e il medagliere aggiornato. Terminato lo sci alpino si parte oggi con lo sci alpinismo, in serata il pattinaggio di figura con Lara Naki Gutmann. In mattinata c'è Italia-Svizzera di curling maschile. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: appuntamento dalle ore 9 su Rai 2 e Eurosport.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI