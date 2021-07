Olimpiadi di Tokyo in diretta: medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta 4×100 stile libero. Martinenghi conquista il bronzo

I risultati dell'Italia alle Olimpiadi oggi e il programma TV in chiaro sulla Rai. Gli atleti azzurri tornano in gara oggi, lunedì 26 luglio per cercare di rincorrere sempre l'obiettivo medaglie. Dopo i tre bronzi conquistati ieri nel ciclismo femminile con Elisa Longo Borghini, Odette Giuffrida nel judo (-52 kg) e Mirko Zanni nel sollevamento pesi, gli azzurri sono a caccia di nuove medaglie per aumentare ulteriormente il proprio score. Nella prima mattinata italiana è stato protagonista Nicolò Martinenghi nella finale 100 rana con la conquista della medaglia di bronzo 21 anni dopo l’oro di Domenico Fioravanti. Il varesino del ‘99, tocca in 58”33 dietro il marziano Adam Peaty (57”33) e l’olandese Arno Kamminga (58”00).

L'Italia sorride anche per l'argento di Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che hanno conquistato l’argento nella staffetta 4X100 stile libero. È la prima storica medaglia ai Giochi nella staffetta veloce per gli Azzurri. Sorride nel nuoto anche Martina Carraro che è in finale col settimo tempo nei 100 rana donne in 1’06”50 (31”77). Nel primo turno del fioretto invece Daniele Garozzo, oro a Rio, supera l’egiziano Hassan per 15-6. Strada in salita invece per Chiara Cainero nel tiro a volo con un totale di 91/100 che complica la strada verso la finale. Nella sciabola femminile invece subito eliminata nel primo turno l’azzurra Martina Criscio che ha perso 15-11 dalla coreana Yoon. Fuori anche Rossella Gregorio.

