Napoli-Pisa 3-2, risultato finale della partita di Serie A: Lucca fa un gol pesante, gli highlights

Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-2 nel posticipo della quarta giornata di Serie A con gol di Gilmour, Spinazzola e Lucca; di Nonzola e Lorran le reti degli ospiti. Pesantissimo il 3° gol siglato da Lucca, ha messo al sicuro gli azzurri che nel finale si addormentano e lasciano ai toscani la possibilità di restare in partita fino al 96° a causa di un errore di Di Lorenzo che lascia agli ospiti di accorciare le distanze.

I partenopei erano andati in vantaggio con Elmas ma la rete era stata annullata per un fuorigioco di Hojlund. Gli azzurri avevano temuto il peggio intorno al 10° minuto per una on-field-review su possibile rigore per i toscani: l'arbitro ha valutato punibile un tocco di braccio di Leris prima dell'intervento falloso di De Bruyne.

Il tabellino di Napoli-Pisa 3-2