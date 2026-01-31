Napoli-Fiorentina 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vergara sblocca la partita

La Fiorentina non può permettersi altri passi falsi considerata la posizione di classifica (è terzultima) e la sconfitta del Franchi col Cagliari. Al Maradona Vanoli può almeno disporre di Kean e dei rientri di Parisi e Mandragora che completano il centrocampo con Solomon e Brescianini. In avanti favorito Gudmundsson schierato in posizione da "falso nove".