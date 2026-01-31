Napoli-Fiorentina 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vergara sblocca la partita

La diretta live della partita Napoli-Fiorentina per la 23ª giornata di Serie A. Conte con Vergara e Elmas a supporto di Hojlund in attacco, Vanoli con il 4-3-3 con Piccoli unico riferimento offensivo Solomon e Gudmundsson a supporto. Diretta TV e streaming su DAZN.
McTominay ci prova in rovesciata
Ormai sembra essere un marchio di fabbrica, anche se questa volta il numero non è riuscito. Su cross di Spinazzola c'è il tentativo complicato di McTominay di raddoppiare con una rovesciata, ma il suo tiro non trova la porta.
Vergara sblocca la partita
Ancora Vergara protagonista del Napoli! Dopo il gol al Chelsea in Champions si ripete in campionato anche contro la Fiorentina: l'esterno parte in volata verso la porta, sfugge alla difesa della Fiorentina e segna la prima rete in campionato nello stadio della sua città.
Napoli-Fiorentina, inizia la partita
Napoli-Fiorentina inizia dopo l'esecuzione dell'inno della Serie A. Ad arbitrare l'incontro è Federico La Penna. Assistenti: Lo Cicero e Bianchini. Quarto ufficiale: Marcenaro. In sala VAR Nasca e Aureliano.
Come arriva la Fiorentina alla partita di oggi
La Fiorentina non può permettersi altri passi falsi considerata la posizione di classifica (è terzultima) e la sconfitta del Franchi col Cagliari. Al Maradona Vanoli può almeno disporre di Kean e dei rientri di Parisi e Mandragora che completano il centrocampo con Solomon e Brescianini. In avanti favorito Gudmundsson schierato in posizione da "falso nove".
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Il Napoli è reduce dall'eliminazione dalla Champions League maturata per la sconfitta al Maradona (2-3) contro il Chelsea. Un risultato penalizzante ma il rammarico vero è tutto per la vittoria sprecata a Copenaghen che avrebbe messo al sicuro la qualificazione ai playoff. Per la gara di oggi con la Fiorentina non ci sono novità quanto a calciatori recuperati dagli infortuni, tocca ancora arrangiarsi. Uniche note liete: Lukaku che può giocare almeno una ventina di minuti e il neo-acquisto Giovane pronto come alternativa. Serve vincere per rinsaldare il posto Champions.
Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali
Di seguito le scelte di formazione di Conte e Vanoli per il Napoli e la Fiorentina.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli
Dove vedere Napoli-Fiorentina di Serie A in TV e streaming
Napoli-Fiorentina sarà in diretta in esclusiva solo su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato l'abbonamento). Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi che ha Dario Marcolin al suo fianco per il commento tecnico.