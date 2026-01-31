Serie A
Napoli-Fiorentina 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vergara sblocca la partita

La diretta live di Napoli-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

31 Gennaio 2026 17:00
Ultimo agg. 18:19
La diretta live della partita Napoli-Fiorentina per la 23ª giornata di Serie A. Conte con Vergara e Elmas a supporto di Hojlund in attacco, Vanoli con il 4-3-3 con Piccoli unico riferimento offensivo Solomon e Gudmundsson a supporto. Diretta TV e streaming su DAZN.

18:19

McTominay ci prova in rovesciata

Ormai sembra essere un marchio di fabbrica, anche se questa volta il numero non è riuscito. Su cross di Spinazzola c'è il tentativo complicato di McTominay di raddoppiare con una rovesciata, ma il suo tiro non trova la porta.

A cura di Ada Cotugno
18:11

Vergara sblocca la partita

Ancora Vergara protagonista del Napoli! Dopo il gol al Chelsea in Champions si ripete in campionato anche contro la Fiorentina: l'esterno parte in volata verso la porta, sfugge alla difesa della Fiorentina e segna la prima rete in campionato nello stadio della sua città.

A cura di Ada Cotugno
18:00

Napoli-Fiorentina, inizia la partita

Napoli-Fiorentina inizia dopo l'esecuzione dell'inno della Serie A. Ad arbitrare l'incontro è Federico La Penna. Assistenti: Lo Cicero e Bianchini. Quarto ufficiale: Marcenaro. In sala VAR Nasca e Aureliano.

A cura di Maurizio De Santis
17:45

Come arriva la Fiorentina alla partita di oggi

La Fiorentina non può permettersi altri passi falsi considerata la posizione di classifica (è terzultima) e la sconfitta del Franchi col Cagliari. Al Maradona Vanoli può almeno disporre di Kean e dei rientri di Parisi e Mandragora che completano il centrocampo con Solomon e Brescianini. In avanti favorito Gudmundsson schierato in posizione da "falso nove".

A cura di Maurizio De Santis
17:30

Come arriva il Napoli alla partita di oggi

Il Napoli è reduce dall'eliminazione dalla Champions League maturata per la sconfitta al Maradona (2-3) contro il Chelsea. Un risultato penalizzante ma il rammarico vero è tutto per la vittoria sprecata a Copenaghen che avrebbe messo al sicuro la qualificazione ai playoff. Per la gara di oggi con la Fiorentina non ci sono novità quanto a calciatori recuperati dagli infortuni, tocca ancora arrangiarsi. Uniche note liete: Lukaku che può giocare almeno una ventina di minuti e il neo-acquisto Giovane pronto come alternativa. Serve vincere per rinsaldare il posto Champions.

A cura di Maurizio De Santis
17:15

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte di formazione di Conte e Vanoli per il Napoli e la Fiorentina.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

A cura di Maurizio De Santis
17:00

Dove vedere Napoli-Fiorentina di Serie A in TV e streaming

Napoli-Fiorentina sarà in diretta in esclusiva solo su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato l'abbonamento). Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi che ha Dario Marcolin al suo fianco per il commento tecnico.

A cura di Maurizio De Santis
