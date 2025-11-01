Napoli-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Napoli-Como per la 10ª giornata di Serie A. Conte ritrova Hojlund in attacco, Nico Paz è l'asso di Fabregas. Al Maradona in palio punti pesanti per l'alta classifica. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per chi ha attivato il servizio) e in streaming su DAZN.
Come arriva il Como alla partita di oggi
Per il Como quinto in classifica la trasferta di Napoli è una sorta di prova del nove, offre la possibilità di ritagliarsi stabilmente un ruolo importante nella parte alta della classifica oltre che rappresentare una mina vagante per conquistare un posto in Champions. Nella scorsa stagione furono proprio i lariani a dare un dispiacere agli azzurri lungo il camino verso lo scudetto. Fabregas si presenterà al Maradona con le qualità migliori a disposizione della squadra che ruota intorno a Nico Paz.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Le vittorie contro Inter e poi a Lecce hanno spazzato via subito la cocente delusione per la sconfitta umiliante in Champions contro il PSV. Azzurri in testa alla classifica di Serie A e "rinforzati" dal recupero di calciatori importanti in rosa. Non c'è De Bruyne, che starà a lungo fuori, ma le buone notizie (compreso il rientro quasi vicino di Lukaku) arrivano dal ritorno a disposizione di Hojlund in attacco e Rrhamani in difesa. Quest'ultimo, però, non verrà rischiato dall'inizio.
Napoli-Como, le formazioni ufficiali
Il Napoli torna al tridente con Hojlund al centro dell'attacco, Nico Paz osservato speciale tra le fila del Como. Di seguito le scelte di formazione di Conte e Fabregas.
NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All.: Conte.
COMO (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All.: Fabregas.
Dove vedere Napoli-Como di Serie A in TV e streaming
Napoli-Como sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per chi ha attivato il servizio). Non è prevista alcuna diretta anche sui canali di Sky poiché il match none rientra tra quelli in co-esclusiva. A occuparsi della telecronaca sarà Pierluigi Pardo che avrà al suo fianco Ciro Ferrara per il commento tecnico.