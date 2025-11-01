Napoli-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Napoli-Como sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per chi ha attivato il servizio). Non è prevista alcuna diretta anche sui canali di Sky poiché il match none rientra tra quelli in co-esclusiva. A occuparsi della telecronaca sarà Pierluigi Pardo che avrà al suo fianco Ciro Ferrara per il commento tecnico.