Napoli-Atalanta 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Neres raddoppia il vantaggio

Gli azzurri hanno qualche difficoltà a centrocampo e durante la sosta hanno perso anche Anguissa per infortunio. Conte cambia modulo e punta sul 3-4-3 con Lobotka e McTominay in mezzo al campo, a sinistra Gutierrez come titolare per far riposare il rientrante Oliveira. Neres nel tridente con Lang e Højlund.

C'è curiosità sulla prima Atalanta targata Palladino: non ci sono però grandi stravolgimenti e l'allenatore partirà dalle certezze De Ketelaere e Lookman in attacco con Pasalic nel suo 3-4-2-1.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. All. Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. All. Palladino