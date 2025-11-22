Napoli-Atalanta 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Neres raddoppia il vantaggio

La diretta live della partita Napoli-Atalanta per la 12a giornata di Serie A. Conte deve fare a meno di De Bruyne, Meret, Anguissa e Lukaku, Palladino ha tutti disponibili per il suo debutto sulla panchina orobica. Diretta TV e in streaming su DAZN e su Sky.
Neres trova il raddoppio per il Napoli
Non segnava da dieci mesi ma questa sera ha cercato di recuperare sfruttando alla perfezione gli unici due palloni buoni toccati. Questa volta il brasiliano sfrutta un inserimento intelligente di McTominay per segnare il 2-0 con un diagonale preciso.
De Ketelaere cerca di risvegliare l'Atalanta
La Dea cerca la strada del tiro da fuori area per provare a bucare il Napoli. L'occasione più pericolosa sul finire del primo tempo è di De Ketelaere che cerca il tiro a giro dalla distanza, ma sbaglia e non riesce a mirare la porta di Milinkovic-Savic.
Mctominay cerca il raddoppio per il Napoli
I partenopei sono pienamente in fiducia e cercano anche il secondo gol per chiudere il primo tempo. Ci prova anche McTominay che cerca di sfruttare un tiro da fuori per fare il 2-0, ma sbaglia completamente a calibrare il colpo mandando il pallone fuori.
L'Atalanta fatica a reagire
Per il momento non si vede ancora la mano di Palladino sulla squadra. Il Napoli fa girare il pallone e prova a gestire con calma il vantaggio contro l'Atalanta che nel frattempo resta sulle sue, stordita dalla folata azzurra che ha portato al gol di Neres.
Neres porta in vantaggio il Napoli
Al 16′ gli azzurri di Conte sbloccano la partita con il gol di Neres. Ottimo rilancio di Di Lorenzo che pesca il suo compagno di squadra che si invola sulla corsia esterna, si accentra verso la porta e sorprende Carnesecchi aprendo i conti al Maradona.
Prima accelerazione del Napoli
Gli azzurri nella nuova veste stanno cercando di prendere le misure all'Atalanta. Il primo squillo del Napoli arriva da Di Lorenzo, oggi in posizione più avanzata, che intuisce il suggerimento di Neres ma manda il pallone a lato.
Napoli-Atalanta in diretta, inizia la partita
Al Maradona match iniziato per il posticipo valido per la 12a giornata di Serie A. In campo il Napoli che cerca il pronto riscatto contro la nuova Atalanta targata Palladino
Come arriva l'Atalanta alla sfida contro il Napoli
L'Atalanta prova a ripartire, avendo resettato dopo l'addio a Ivan Juric pre pausa per le Nazionali. Ora sulla panchina c'è Raffaele Palladino pronto al debutto delicato in trasferta contro i campioni d'Italia. Per l'ex Monza e Fiorentina la notizia positiva è che ritrova una rosa al completo su cui poter lavorare per provare da subito eventuali soluzioni vincenti.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
L'atmosfera a Castel Volturno è tesa, Antonio Conte ha evitato la classica conferenza pre gara evitando nuove discussioni ed eventuali polemiche. Da giovedì tutti i nazionali sono ritornati, il confronto tra tecnico e squadra c'è stato ma lontano da occhi e orecchie indiscrete. Serenità necessaria per far parlare il campo: il Napoli arriva dal pareggio col Como e dallo scivolone di Bologna. Non può fallire.
Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali
Gli azzurri hanno qualche difficoltà a centrocampo e durante la sosta hanno perso anche Anguissa per infortunio. Conte cambia modulo e punta sul 3-4-3 con Lobotka e McTominay in mezzo al campo, a sinistra Gutierrez come titolare per far riposare il rientrante Oliveira. Neres nel tridente con Lang e Højlund.
C'è curiosità sulla prima Atalanta targata Palladino: non ci sono però grandi stravolgimenti e l'allenatore partirà dalle certezze De Ketelaere e Lookman in attacco con Pasalic nel suo 3-4-2-1.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. All. Antonio Conte.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. All. Palladino
Dove vedere Napoli-Atalanta di Serie A in TV e streaming
La partita di questa sera al Maradona, che inizia alle 20:45 sarà una co-esclusiva per gli abbonati DAZN e Sky. Nel primo caso, in TV si può seguire il match in diretta collegando la Smart ad internet o via cavo, o wireless (attraverso Chromecast oppure FireFox) o anche utilizzando una normale consolle da gioco. Se si vuole seguire la partita su mobile è necessario scaricare l'app dedicata mentre da pc basta collegarsi alla piattaforma DAZN. Gli utenti Sky possono vedere la partita sui canali Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno in TV mentre per lo streaming possono usufruire di SkyGo l'app dedicata per i devices. In alternativa c'è anche NOW.