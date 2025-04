MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP di Spagna: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP Spagna a Jerez: si riparte dalla vittoria di Marc Marquez in Qatar. Gara in programma oggi alle 14:00: Quartararo in pole con Marc Marquez secondo e Bagnaia terzo. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 17:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

La griglia di partenza del Gran Premio a Jerez

Prima fila

1 QUARTARARO (YAMAHA)

2 Marc MARQUEZ (DUCATI)

3 BAGNAIA (DUCATI)

Seconda fila

4 Alex MARQUEZ (DUCATI)

5 MORBIDELLI (DUCATI)

6 VIÑALES (KTM)

Terza fila

7 54 ALDEGUER (DUCATI)

8 DI GIANNANTONIO (DUCATI)

9 MIR (HONDA)

Quarta fila

10 ZARCO (HONDA)

11 BEZZECCHI (APRILIA)

12 ACOSTA (KTM)

Quinta fila

13 BINDER (KTM)

14 MILLER (YAMAHA)

15 OGURA (APRILIA)

Sesta fila

16 MARINI (HONDA)

17 Raul FERNANDEZ SPA (APRILIA)

18 BASTIANINI (KTM)

Settima fila

19 Aleix ESPARGARO’ (HONDA)

20 A. FERNANDEZ (YAMAHA)

21 CHANTRA (HONDA)

Ottava fila

22 Lorenzo SAVADORI (APRILIA)

23 INS (YAMAHA)

7 minuti fa 07:15 Dove vedere il GP Spagna di Motogp oggi in TV e streaming Il GP Spagna sarà trasmesso come sempre da Sky, che farà vedere tutta la giornata di Jerez con la gara prevista alle ore 14:00. In chiaro si potrà vedere in differita su TV8 alle ore 17. Gli abbonati Sky avranno a disposizione lo streaming offerto dall'app SkyGo, mentre chi preferisce l'alternativa gratuita potrà accedere al sito Tv8.it. A cura di Vito Lamorte 23 minuti fa 07:00 MotoGP, oggi il GP Spagna: orari TV8 e Sky di diretta e differita Il GP della Spagna comincerà oggi alle ore 14:00, ma prima saranno in programma le gare di Moto2 e Moto3 che cominceranno rispettivamente alle 11:00 e alle ore 12:15. Sky trasmetterà tutta la giornata in diretta, mentre chi assisterà all'evento su TV8 lo potrà vedere solo in differita. A cura di Vito Lamorte