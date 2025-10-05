MotoGP Indonesia, Aldeguer vince il GP Indonesia: Bezzecchi e Marquez fuori subito dopo una caduta, infortunio per Marc

MotoGP in pista per il GP Indonesia a Mandalika: la diretta LIVE della gara. Bezzecchi in pole, Bagnaia parte dalla sesta fila. Entrambi fuori, come Marquez, dopo una caduta. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 14. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
L'ordine d'arrivo del GP Indonesia di MotoGP
In Indonesia trionfa Aldeguer, protagonista di una gara perfetta dopo la caduta iniziale dei favoriti Bezzecchi e Marquez. Alle spalle del rookie spagnolo, altri due connazionali ovvero Pedro Acosta e Alex Marquez. Poi Binder, Marini e Fernandez. Fuori dopo una scivolata anche Bagnaia.
Aldeguer comanda, bellissimo duello tra Acosta e Alex Marquez
Aldeguer comanda la gara, con Acosta e Alex Marquez che si danno battaglia alle sue spalle. Finale caldo in Indonesia
Piccola frattura alla clavicola per Marquez: Aldeguer davanti a tutti
Aldeguer davanti a Rins e Acosta. Piccola frattura alla clavicola destra per Marc Marquez. Questo il primo esito degli esami su Marc Marquez che ora tornerà in Spagna per gli esami del caso.
Aldeguer davanti, Marc Marquez potrebbe finire in ospedale
Aldeguer comanda in pista davanti ad Acosta e Marini. Marc Marquez molto dolorante si è sottoposto ai primi esami, ma potrebbe essere accompagnato in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori scan.
Caduta anche per Bagnaia, anche lui è fuori
Dopo i primi giri in grande difficoltà, fuori pista anche Bagnaia. Caduta per Pecco che completa così il suo week-end da incubo. Grandi lamentele per il pilota Ducati, visibilmente deluso.
Marc Marquez in infermeria: per lui possibili problemi alla spalla
Problemi alla spalla destra per Marc Marquez. Lo spagnolo campione del mondo ha accusato un dolore all'articolazione, come mostrato dai movimenti fatti dopo l'incidente. Ora si è sottoposto ai controlli del caso in infermeria. Nel frattempo c'è Aldeguer davanti a tutti.
Acosta davanti a tutti, Aldeguer alle sue spalle. Bagnaia 16°
Acosta dopo l'ottima partenza è avanti a tutti, seguito da Aldeguer e Luca Marini. Bagnaia in difficoltà è 16°.
Brutta caduta per Bezzecchi e Marc Marquez: sono fuori
Subito fuori gioco Bezzecchi e Marc Marquez! Contatto tra i due con una brutta caduta: il pilota italiano che era partito davanti a tutti, ha toccato lo spagnolo, con i due nella ghiaia. Diversi colpi ricevuti dal campione del mondo, che sembra dolorante al braccio.
LIVE MotoGP, inizia la gara
Inizia il Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, si scaldano i motori e via. Ottima partenza di Acosta che scatta davanti a tutti.
Dopo l'inno indonesiano, tutto pronto per l'inizio del Gran Premio
Tutto pronto per l'inizio del Gran Premio d'Indonesia. Piloti pronti a darsi la battaglia. Sul circuito di Mandalika è Bezzecchi l'uomo da battere.
Pole e vittoria nella Sprint Race per Bezzecchi
Marco Bezzecchi ha vissuto un sabato straordinario. Il pilota dell'Aprilia ha conquistato la pole position e poi ha vinto dominando la Sprint Race del GP d'Indonesia, che lo riavvicina a Bagnaia, terzo nel Mondiale Piloti.
La classifica piloti della MotoGP 2025
- Marc Marquez 545 (campione del mondo 2025)
- Alex Marquez 346
- Pecco Bagnaia 274
- Marco Bezzecchi 254
- Franco Morbidelli 199
- Pedro Acosta 195
- Fabio Di Giannantonio 184
- Fermin Aldeguer 156
Le condizioni meteo per la gara di oggi
Quali sono le condizioni meteo per il GP di MotoGP di oggi? A quanto pare non dovrebbe piovere, anche se il tempo si conferma variabile con le nuvole a fare capolino sul tracciato di Mandalika.
Come sono andate le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio: i tempi
Qualifiche con risultati sorprendenti, al di là della pole di Bezzecchi. Marc Marquez fuori dalla top five, così come il fratello Alex. Bagnaia addirittura sedicesimo.
Le caratteristiche del circuito di Mandalika per il GP di oggi
Il tracciato misura complessivamente 4.310 metri e si sviluppa lungo 17 curve. La pista non è simmetrica: il disegno favorisce infatti le svolte verso destra, che sono 11, contro le sole 6 a sinistra. Realizzato con la filosofia di un “circuito cittadino”, il layout richiama da vicino le caratteristiche delle strade urbane, con una conformazione che ricorda più un percorso stradale che un classico autodromo.
MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi
1ª fila: Bezzecchi (Ita/Aprilia), Aldeguer (Spa/Gresini Ducati), R. Fernandez (Spa/Trackhouse Aprilia)
2ª fila: Rins (Spa/Yamaha), Acosta (Spa/Ktm), Marini (Ita/Honda)
3ª fila: A. Marquez (Spa/Gresini Ducati), Quartararo (Fra/Yamaha), M. Marquez (Spa/Ducati)
4ª fila: Oliveira (Por/Pramac Yamaha), Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati), Mir (Spa/Honda)
5ª fila: Morbidelli (Ita/VR46 Ducati), Miller (Aus/Pramac Yamaha), Binder (Saf/Ktm)
6ª fila: Bagnaia (Ita/Ducati), Bastianini (Ita/Tech3 Ktm), Zarco (Fra/Lcr Honda)
7ª fila: Chantra (Tha/Lcr Honda), Vinales (Spa/Tech3 Ktm)
