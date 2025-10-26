MotoGP Malesia, la gara di oggi in diretta LIVE: Acosta passa Bagnaia, Pecco è terzo

La MotoGP torna in pista oggi per GP Malesia a Sepang. Bagnaia parte bene ma viene superato da Alex Marquez dopo due giri. Pecco ha vinto la gara Sprint e punta al bis. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 14. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Acosta passa Bagnaia, Pecco è terzo
Acosta supera Bagnaia, ora Pecco è terzo. Difficoltà in questa fase per il pilota della Ducati.
La situazione a 10 giri dalla fine del GP di Sepang
La classifica provvisoria del Gp di Malesia.
- A.Marquez
- Bagnaia
- Acosta
- Mir
- Morbidelli
- Quartararo
- Aldeguer
- Zarco
- Di Giannantonio
- Marini
Alex Marquez comanda davanti a Bagnaia
Alex Marquez sempre avanti a Bagnaia. La gomma media all'anteriore di Pecco non sembra dare vantaggi ma il pilota della Ducati riesce a tenere Acosta alle sue spalle.
Pol Espargaro cade e chiude la sua gara: bandiera gialla! che si dispera
Pol Espargaro cade e si dispera: bandiera gialla in pista.
Bagnaia-Acosta, sorpassi e controsorpassi: Pecco resiste in 2^ posizione
Alex Marquez ha un vantaggio di 7 decimi su Bagnaia, che ha sempre Acosta attaccato alla sua ruota.
Bagnaia superato da Alex Marquez: ora è 2°
Alex Marquez passa Bagnaia e si mette in testa alla corsa di Sepang.
Via al GP di Malesia: buona partenza di Bagnaia
Dopo il il giro di ricognizione, la gara di Sepang è iniziata. I piloti dovranno percorrere 20 giri. Buona partenza di Bagnaia davanti ad Acosta e Alex Marquez. Poi Quartararo e Aldeguer, Morbidelli scivola al sesto posto.
LIVE MotoGP, inizia la gara
Ci siamo! Inizia il Gp della Malesia.
Piloti in griglia di partenza per la gara a Sepang
I piloti si stanno preparando e sono pronti a partecipare al GP della Malesia, una gara che non ha valore per il titolo Mondiale, già vinto da tempo da Marc Marquez, che non sarà al via, né in questa né nelle prossime due gare.
La classifica piloti della MotoGP 2025
- Marc Marquez 545 (campione del mondo)
- Alex Marquez 388
- Pecco Bagnaia 286
- Marco Bezzecchi 286
- Pedro Acosta 240
- Fabio Di Giannantonio 216
- Franco Morbidelli 214
- Fermin Aldeguer 186
A che ora parte la gara di MotoGP oggi
Il Gran Premio della Malesia è sempre più vicino. Dopo le gare di Moto 3 e Moto 2 si attende quella della classe regina che scatterà quando in Italia saranno le ore 8.
Le caratteristiche del circuito di Sepang per il GP di oggi
Il circuito di Sepang è uno dei primi della nuova generazione, creato per la Formula 1 da Hermann Tilke, che ha disegnato un tracciato molto bello, dove c'è tanto spazio per sorpassare e una parte centrale mista, con una serie di curve in successione.
Come sono andate le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio: i tempi
Pecco Bagnaia ha vissuto un sabato fantastico. A Sepang è tornato maestoso, prima ha realizzato la pole position poi ha vinto la Sprint Race sempre davanti ad Alex Marquez che ha colto il matematico secondo posto nella classifica piloti dietro al fratello Marc, campione 2025.
MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi
1ª fila: Bagnaia (Ita/Ducati); A. Marquez (Spa/Gresini Ducati); Morbidelli (Ita/VR46 Ducati)
2ª fila: Quartararo (Fra/Yamaha) Acosta (Spa/Ktm); Aldeguer (Spa/Gresini Ducati)
3ª fila: Mir (Spa/Honda); Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati); Zarco (Fra/Lcr Honda)
4ª fila: Rins (Spa/Yamaha); Miller (Aus/Pramac Yamaha); P. Espargaro (Spa/Tech3 Ktm)
5ª fila: Marini (Ita/Honda); Bezzecchi (Ita/Aprilia); R. Fernandez (Spa/Trackhouse Aprilia)
6ª fila: Oliveira (Por/Pramac Yamaha); Ogura (Giap/Trackhouse Aprilia); Binder (Saf/Ktm)Bastianini (Ita/Tech3 Ktm);
7ª fila: Chantra (Thai/Lcr Honda); Savadori (Ita/Aprilia)Pirro (Ita/Ducati);
8ª fila: A. Fernandez (Spa/Yamaha)
