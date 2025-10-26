MotoGP Malesia, la gara di oggi in diretta LIVE: Acosta passa Bagnaia, Pecco è terzo

La MotoGP torna in pista oggi per GP Malesia a Sepang. Bagnaia parte bene ma viene superato da Alex Marquez dopo due giri. Pecco ha vinto la gara Sprint e punta al bis. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 14. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi