MotoGP Catalogna, orari TV su TV8 e Sky: dove vedere qualifiche e gara sprint oggi in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per il GP Catalogna del Motomondiale 2023. Si riparte dalla vittoria di Pecco Bagnaia a Spielberg. Si parte alle ore 10:50 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara di domani: il nuovo format prevede che le FP2 del venerdì determinino i migliori 10 che accedono direttamente alle Q2. Alle 15:00 la gara sprint. Le qualifiche di moto 3 sono in programma alle 12:50, quelle di Moto 2 alle 13:45. La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

8 min fa 07:30 Le caratteristiche del circuito di Montmelò per il GP di oggi Il Gran Premio di Catalunya si corre sul circuito del Montmeló, che si trova a 20 km da Barcellona, ed è considerato uno dei migliori impianti al mondo. Venne costruito un anno prima delle Olimpiadi di Barcellona 1992 ed è stato poi modificato nel 1995: il tracciato venne portato alla lunghezza 4.727 m, con 13 curve e un rettilineo, quello dei box, lungo 1.047 m. Fa parte del calendario del Motomondiale dal 1996. Si tratta di un tracciato molto tecnico e caratterizzato da brusche frenate: da sottolineare soprattutto la prima staccata dopo il traguardo, che è una delle più difficili del mondiale visto che si passa da 346 km/h a 123 km/h. Questo circuito è considerato uno dei migliori tracciati dell'ultima generazione e ha ricevuto nel 2001 il premio, attribuito dall’IRTA, come miglior GP dell’anno. A cura di Vito Lamorte 38 min fa 07:00 Qualifiche MotoGP oggi in TV, dove vederle in diretta Le Qualifiche della MotoGP sul circuito di Montmelò si tengono oggi a metà mattinata. L'orario d'inizio è fissato per le ore 10:50, la durata è di 40 minuti. Le Qualifiche del GP della Catalogna determineranno la griglia di partenza sia della Sprint Race di oggi pomeriggio che della Gara di domani e si potranno seguire in diretta TV sia su Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Summer (canale 201) che in chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. A cura di Vito Lamorte 1 ora fa 06:30 MotoGP GP Catalogna, oggi qualifiche e sprint race in diretta: gli orari TV su Sky e TV8 Oggi sul circuito di Barcellona si disputano le Qualifiche e la Sprint Race del GP della Gran Bretagna della MotoGP 2023: diretta TV e live streaming sia su Sky che gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Dopo un'ulteriore sessione di prove libere sul tracciato della città catalana i piloti della classe regina del Motomondiale 2023 andranno infatti a caccia della pole position. Le qualifiche iniziano alle ore 10:50. Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race che si disputa oggi nel pomeriggio: l'orario della partenza della mini-gara, che durerà solo 10 giri, è fissato alle ore 15:00. Poco prima sul circuito si terranno invece le qualifiche di Moto3 (in programma alle 12:45) e Moto2 (inizio alle 13:40). A cura di Vito Lamorte