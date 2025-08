Mondiali di nuoto, le finali in diretta: Quadarella e Ceccon a caccia di medaglie, quattro italiani in finale

Penultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Singapore. Giornata ricca con sei finali in programma nel nuoto, più quella dei tuffi dal trampolino da 3 metri femminile. L'Italia schiera in quattro finale un rappresentante. Toccherà prima a Silvia Di Pietro, poi a Leonardo Delplano e a Thomas Ceccon Chiuderà Simona Quadarella. Diretta TV in chiaro sulla Rai, dalle 12 su RaiSport e successivamente dalle 13:30 su Rai 2, oltre che su Sky. Streaming con Sky Go e NOW.