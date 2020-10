Milan e Spezia si affrontano per la prima volta in Serie A. L'unico precedente tra le due squadre in gare ufficiali risale al gennaio 2014 in una sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia quando ad imporsi furono i rossoneri con il risultati di 3-1. La squadra del capoluogo lombardo è reduce da 14 precedenti senza sconfitte contro squadre neopromosse, con due pareggi nelle ultime due sfide. Dalla ripresa del calcio post-lockdown, il Milan è l'unica squadra imbattuta in Serie A e va a caccia della 22a sfida consecutiva con almeno un gol all'attivo in A. Si tratta della terza migliore striscia di sempre.