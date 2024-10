LIVE MotoGP Thailandia, la gara di oggi in diretta a Buriram: Bagnaia si riprende la prima posizione!

Le caratteristiche del circuito di in vista del Gp di oggi in Thailandia. La pista è lunga 4554 metri ed ha un totale di 12 curve, 5 a sinistra e 7 a destra. I giri previsti per la gara di domenica sono 26, per un totale di 118,4 Km percorsi. Disegnato dall'architetto tedesco Herman Tilke e ‘griffato' Chang, la tipica birra thailandese, il circuito è stato costruito nel 2014 ed è situato a circa 410 km a nord est da Bangkok.

I piloti in gara utilizzeranno i freni in 7 delle 12 curve del tracciato per un totale di 26 secondi al giro, equivalenti al 28 per cento dell’intero GP. Dal punto di vista strutturale invece il tracciato presenta una prima parte molto veloce che si chiude alla curva 4 ma è caratterizzato anche da un tratto centrale medio-misto con finale più stretto che richiede una staccata difficile. La curva 3 è quella più difficile poiché i piloti frenano da 323 km/h a 77 km/h in 5,7 secondi durante i quali percorrono 272 metri.