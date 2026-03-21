LIVE Moto GP Brasile, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

In diretta dalle 14:50 le qualifiche di MotoGP, la gara sprint del GP Brasile 2026 è in programma alle 19: la cronaca giro per giro dal circuito di Goiana in tempo reale. Diretta TV su Sky, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW, Sky Go e sul sito di TV8.
FP2 Moto3 dalle 12:40 alle 13:10
A partire dalle ore 12:40 in pista la Moto3 per le prove libere 2. In testa alla classifica piloti al momento c'è Manuel Bertelle. L'italiano è davanti a Buchanan e agli spagnoli Carpe e Cruces.
Moto GP Brasile, il programma del weekend: gara domani alle 19 italiane
Questo il programma del Gran Premio di MotoGP in Brasile. La gara domani, domenica 22 marzo, a partire dalle ore 19.
Venerdì 20 marzo
- Ore 12.55: Moto3 – prove libere 1
- Ore 13.55: Moto2 – prove libere 1
- Ore 15: MotoGP – prove libere 1
- Ore 17.10: Paddock Live
- Ore 17.15: Moto3 – Pre-qualifiche
- Ore 18.10: Moto2 – Pre-qualifiche
- Ore 19.15: MotoGP – Pre-qualifiche
Sabato 21 marzo
- Ore 12.35: Moto3 – prove libere 2
- Ore 13.20: Moto2 – prove libere 2
- Ore 14.05: MotoGP – prove libere 2
- Ore 14.45: MotoGP – qualifiche
- Ore 15.40: Paddock Live
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 16.45: Moto 3 – qualifiche
- Ore 17.35: Moto2 – qualifiche
- Ore 18.30: Paddock Live – Sprint
- Ore 18.55: MotoGP – Sprint
Domenica 22 marzo
- Ore 14.35: MotoGP – Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: Moto3 – gara
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.15: Moto2 – gara
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 18.30: Grid
- Ore 19: MotoGP – gara
Le caratteristiche del circuito di Goiana per il GP Brasile di Moto GP
Il circuito di Goiania è stato inaugurato nel 1974 e si trova a Goiania, ovvero la capitale dello stato del Goiás, a poco più di 200 km da Brasilia. L'Autódromo Internacional è a Parque Lozandes ed è intitolato ad Ayrton Senna.
La pista vanta una lunghezza di 3,835 km, con 14 curve: 9 a destra e 5 a sinistra. Il rettilineo dei box è di 994 metri. Si tratta del Gran Premio con il maggior numero di giri di questa stagione, ovvero 31. I punti di frenata più difficili del circuito che a tratti sembra ricordare le piste di Barcellona e Portimao, sono situati nelle curve 4, 6, 12 e 13.
A che ora italiana iniziano le qualifiche di Moto GP, Moto3 e Moto2
Le qualifiche di Moto GP, Moto3 e Moto2 iniziano rispettivamente alle ore 14:45 per la classe regina. La Moto3 invece andrà in scena alle 16:45 mentre la Moto2 prenderà il via alle 17:35.
- Ore 14.45: MotoGP – qualifiche
- Ore 16.45: Moto 3 – qualifiche
- Ore 17.35: Moto2 – qualifiche
Dove vedere la Moto GP Brasile oggi: gli orari tv di gara sprint e qualifiche per la pole
Questo il programma previsto per oggi, sabato 21 marzo (orari italiani)
- Ore 12.35: Moto3 – prove libere 2
- Ore 13.20: Moto2 – prove libere 2
- Ore 14.05: MotoGP – prove libere 2
- Ore 14.45: MotoGP – qualifiche Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) e in diretta su TV8
- Ore 15.40: Paddock Live
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 16.45: Moto 3 – qualifiche
- Ore 17.35: Moto2 – qualifiche
- Ore 18.30: Paddock Live – Sprint Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) e in diretta su TV8
- Ore 18.55: MotoGP – SprintOre 19.45: Paddock Live ShowOre 20.30: Talent Time
TV8 in chiaro (sabato)
Trasmette in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint MotoGP.
Moto GP Brasile, oggi in programma qualifiche e gara sprint: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Dopo le prove libere del sabato si procederà alle 14:45 con le qualifiche MotoGP mentre la Sprint va in scena alle 19:00. Per la classe regina, è il primo momento in cui si capirà davvero la gerarchia del weekend sul giro secco. Per tutti i tifosi la possibilità di seguire in diretta tv – previo abbonamento – l'intero weekend di MotoGP su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).
Per il GP in Brasile sarà predisposta anche la diretta in chiaro su TV8 al canale 8 del digitale terrestre. L'intero weekend sarà disponibile per gli abbonati Sky anche sull'app Sky Go o su NOW. Inoltre, ci sarà per tutti la possibilità anche di vedere in streaming le gare del sabato sul sito di TV8.
Sabato 21 marzo (orari italiani) – Qualifiche e Sprint MotoGP
- Ore 12.35: Moto3 – prove libere 2
- Ore 13.20: Moto2 – prove libere 2
- Ore 14.05: MotoGP – prove libere 2
- Ore 14.45: MotoGP – qualifiche Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) e in diretta su TV8
- Ore 15.40: Paddock Live
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 16.45: Moto 3 – qualifiche
- Ore 17.35: Moto2 – qualifiche
- Ore 18.30: Paddock Live – Sprint Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) e in diretta su TV8
- Ore 18.55: MotoGP – Sprint
- Ore 19.45: Paddock Live Show
- Ore 20.30: Talent TimeTV8 in chiaro (sabato)
Trasmette in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint MotoGP.