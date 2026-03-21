LIVE Moto GP Brasile, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Il circuito di Goiania è stato inaugurato nel 1974 e si trova a Goiania, ovvero la capitale dello stato del Goiás, a poco più di 200 km da Brasilia. L'Autódromo Internacional è a Parque Lozandes ed è intitolato ad Ayrton Senna.

La pista vanta una lunghezza di 3,835 km, con 14 curve: 9 a destra e 5 a sinistra. Il rettilineo dei box è di 994 metri. Si tratta del Gran Premio con il maggior numero di giri di questa stagione, ovvero 31. I punti di frenata più difficili del circuito che a tratti sembra ricordare le piste di Barcellona e Portimao, sono situati nelle curve 4, 6, 12 e 13.