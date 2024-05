LIVE Giro d’Italia 2024, la tappa di oggi in diretta: percorso modificato per il maltempo, Pogacar in rosa

La tappa di oggi, la numero 16 che scatta da Livigno e arriva in Val Gardena apre la terza e ultima settimana del Giro d'Italia. Così come tutte le tappe della Corsa Rosa verrà trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.