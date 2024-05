video suggerito

Giro d’Italia 2024, dove vedere la tappa di oggi Livigno – Santa Cristina Valgardena: percorso e diretta TV La 16a tappa apre all’ultima settimana del Giro d’Italia 2024: la Livigno – Santa Cristina Valgardena, frazione di alta montagna. Favorito sempre Pogacar, poi la sfida per la seconda posizione apertissima. Diretta su Rai 2 e Rai Sport HD in TV in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo le fatiche della seconda settimana e il secondo giorno di riposo, si riparte con la 16a tappa, la Livigno – Santa Cristina Valgardena, ancora una nuova frazione di alta montagna: ultima occasione per provare ad avvicinarsi a Pogacar, dominatore in classifica generale con oltre 6 minuti di vantaggio sul secondo, Geraint Thomas. Diretta TV e streaming in chiaro e per tutti sulla Rai.

Dopo il Mottolino, in Valgardena oramai tutti aspettano semplicemente di vedere arrivare in solitaria ancora la maglia rosa, autentica dominatrice dell'edizione 107 del Giro d'Italia: Tadej Pogacar potrebbe infatti decidere di mettere l'ultimo punto esclamativo su una corsa oramai già in pugno, così da programmare l'avvicinamento al Tour de France dove proverà l'assalto alla Grande Boucle. Dopo Oropa, Prati di Tivo, la crono di Perugia e Livigno, si attende il sigillo in Valgardena.

Numero tappa: 16 Livigno – Santa Cristina Valgardena

Orario di partenza: 11:20

Orario di arrivo: 17:30

Percorso tappa: alta montagna

Lunghezza/Dislivello: 206 km, 4.380 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d'Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

La 16ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Livigno – Santa Cristina Valgardena

La terza settimana riparte con il botto: due tapponi montani di cui l'arrivo in Valgardena è il primo. Oltre 200km che arrivano dopo il giorno di riposo e un dislivello di oltre 4 mila metri. Cima Coppi, che non è più lo Stelvio, il cui Passo è stato chiuso per pericolo di slavine, e poi due GPM nel finale. Una frazione importantissima per chi vorrà osare l'impossibile: attaccare Pogacar.

Si parte da Livigno e subito si scala dopo pochi chilometri la cima più alta di questo Giro 2024: il Gioco di Santa Maria a 2.498 metri. Quasi 17km di ascesa con punte al 15%, per poi dare ampio respiro alla carovana con una lunghissima e costante discesa. Ma nel finale, da Prato all'Isarco si ritorna a salire e lo si fa bel modo più difficile: prima verso il Passo Pinei (GPM 1), poi verso il traguardo posto in vetta al Monte Pana (GPM 2).

I favoriti per la vittoria nella 16ª tappa

Tadej Pogacar potrebbe togliersi lo sfizio di porre il proprio nome anche in cima all'ordine d'arrivo di questa tappa montana. Lo sloveno è il naturale favorito, mentre tra gli "umani" ci sarà battaglia. Da tenere d'occhio Tiberi che è crollato verso Livigno ma che da Livigno potrebbe ripartire tentando di scalare posizioni in classifica generale.