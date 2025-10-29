Serie A
video suggerito
Live

Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Juventus-Udinese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
29 Ottobre 2025 17:30
Ultimo agg. 18:02
0 CONDIVISIONI

La diretta live della partita Juventus-Udinese per la 9a giornata di Serie A. E' la prima uscita per la Juve dopo l'esonero di Igor Tudor, in panchina c'è Massimo Brambilla. Diretta TV  e in streaming su DAZN in esclusiva

Immagine
18:00

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus arriva alla partita senza più Igor Tudor in panchina, esonerato nella mattinata di lunedì. Al suo posto al momento c" Massimo Brambilla. La Juventus arriva da tre sconfitte consecutive tra Coppe e Campionato.

A cura di Alessio Pediglieri
17:51

Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese

A poco più di mezzora dall'inizio di Juventus-Udinese, sono state diffuse le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Massimo Brambilla.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic

A cura di Paolo Fiorenza
17:30

Dove vedere Juventus-Udinese di Serie A in TV e streaming

Juventus-Udinese si vedrà questo pomeriggio solamente in esclusiva sia TV sia streaming su DAZN attraverso una Smart TV collegata a internet oppure via app per i devices, o direttamente dal sito ufficiale su pc.

A cura di Alessio Pediglieri
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Serie A
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views