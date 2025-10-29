Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Juventus-Udinese per la 9a giornata di Serie A. E' la prima uscita per la Juve dopo l'esonero di Igor Tudor, in panchina c'è Massimo Brambilla. Diretta TV e in streaming su DAZN in esclusiva
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus arriva alla partita senza più Igor Tudor in panchina, esonerato nella mattinata di lunedì. Al suo posto al momento c" Massimo Brambilla. La Juventus arriva da tre sconfitte consecutive tra Coppe e Campionato.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese
A poco più di mezzora dall'inizio di Juventus-Udinese, sono state diffuse le formazioni ufficiali del match:
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Massimo Brambilla.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic
Dove vedere Juventus-Udinese di Serie A in TV e streaming
Juventus-Udinese si vedrà questo pomeriggio solamente in esclusiva sia TV sia streaming su DAZN attraverso una Smart TV collegata a internet oppure via app per i devices, o direttamente dal sito ufficiale su pc.