Serie A
video suggerito
Live

Juventus-Torino LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Juventus-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
8 Novembre 2025 17:00
Ultimo agg. 17:30
0 CONDIVISIONI

La diretta live della partita Juventus-Torino per la 11a giornata di Serie A. Luciano Spalletti ha fin qui conquistato 1 vittoria e 1 pareggio da quando siede sulla panchina bianconera. Ora il test derby Diretta TV e in streaming su DAZN.

Immagine
17:30

Come arriva la Juventus al derby di quest'oggi

Una Juventus iper motivata dalla presenza in panchina di Luciano Spalletti e che in campionato è ritornata immediatamente al successo al debutto del neo tecnico. Rientrando nel gruppone in Zona Coppe all'inseguimento del Napoli capolista. Una iniezione di fiducia che ha rilanciato le velleità della Juve, fermata però in Europa nello 0-0 con lo Sporting. Impegno infrasettimanale che non dovrà influire sulla testa e sulle gambe dei giocatori

A cura di Alessio Pediglieri
17:05

Juventus-Inter, le formazioni ufficiali del derby della Mole

Ecco le scelte di Luciano Spalletti e di Marco Baroni per il derby che inizia fra meno di un'ora

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Mckennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

A cura di Alessio Pediglieri
17:00

Dove vedere Juventus-Torino di Serie A in TV e streaming

Il derby della Mole tra Juventus e Torino si gioca oggi alle 18:00 allo JStadium bianconero. La partita sarà trasmessa in esclusiva a pagamento per gli abbonati di DAZN. Sia in TV (con una Smart collegata via internet o wireless o cavo o attraverso una console di gioco) sia in streaming (sul sito ufficiale DAZN oppure sfruttando la app per i devices).

A cura di Alessio Pediglieri
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Juventus
Notizie
Serie A
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views