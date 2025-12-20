Juventus-Roma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN. La si potrà vedere anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che abbonati al servizio). La partita rientra nella lista di quelle in co-esclusiva e andrà in onda anche su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming sarà disponibile anche su NOW (previo pagamento del pass sport) oltre che su DAZN e Sky Go La telecronaca di Juventus-Roma su DAZN sarà effettuata da Pierluigi Pardo (con Massimo Ambrosini al suo fianco per il commento degli episodi salienti), mentre sui canali si Sky e su NOW sarà condotta da Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.