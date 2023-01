Juventus-Monza di Coppa Italia, risultato live della partita: le formazioni ufficiali, Soulé e Iling Jr titolari

La cronaca in diretta di Juventus-Monza, in programma oggi alle ore 21.00, in TV su Canale 5. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. La squadra che supera il turno se la vedrà con la Lazio, che nel pomeriggio ha eliminato il Bologna.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Monza.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Gatti; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Soulé; Kean. Allenatore: Allegri.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Carboni, Marì; Colpani, Ranocchia, Pessina, Antov; D’Alessandro, Valoti; Gytkjaer. Allenatore: Palladino.

0