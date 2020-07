Juventus-Lazio è il match clou del 34° turno di Serie A e sarà determinante per la corsa Scudetto. Alle 21.45, diretta su Sky, la partita metterà in palio tre punti pesantissimi. I bianconeri possono allungare e mettere una serie ipoteca sul tricolore, i capitolini hanno una chance per ridurre il gap e tenere tutto nell'incertezza riprendendosi il secondo posto. La Juventus arriva da tre partite senza vittoria e per Maurizio Sarri c'è una emergenza in difesa, dove deve fare a meno di Chiellini. Per Simone Inzaghi tantissimi assenti, solo 20 convocati e speranze tutte risposte in Ciro Immobile. Formazioni che potrebbero essere confermate in base alle probabili della vigilia.