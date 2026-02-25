Champions League
Juventus-Galatasaray LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live di Juventus-Galatasaray Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

25 Febbraio 2026 20:00
Ultimo agg. 20:13
La diretta live della partita Juventus-Galatasaray per i playoff di ritorno di Champions League. Perin tra i pali, David in attacco. La Juve è costretta a una remuntada, dopo aver perso 5-2 la partita di andata. Galatasaray con Osimhen e Lang. Diretta TV su Prime Video e in streaming su Prime Video.

20:13

Juventus-Galatasaray, le formazioni ufficiali

Spalletti e Okan Buruk hanno scelto i propri uomini per la partita di ritorno dei playoff:

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk

A cura di Alessio Morra
20:00

Dove vedere Juventus-Galatasaray di Champions League in TV e streaming

Alle ore 21 scenderanno in campo Juventus e Galatasaray per la partita di ritorno dei playoff di Champions League. L'incontro si potrà seguire in diretta solo su Prime Video, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Sia in TV che in streaming. Non c'è diretta in chiaro.

Champions League
