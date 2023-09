Italia-Ucraina 2-1, risultato in diretta alle Qualificazioni Europei: doppietta di Frattesi, Yarmolenko la riapre

La classifica del girone C delle qualificazioni agli Europei 2024 vede l’Italia al momento al terzo posto a quota 4 punti. Gli azzurri sono a meno 3 dall’Ucraina e meno 9 dall’Inghilterra, con cui hanno perso anche il confronto diretto. Cosa dice il regolamento? Ci sono ancora 5 partite per gli azzurri che possono ancora arrivare come primi, ma dovranno vincerle tutte e battere poi gli inglesi con almeno due gol di scarto. Per il secondo posto, basterà fare almeno 4 dei 6 punti a disposizione contro l’Ucraina e poi vincere con Malta e Macedonia, anche se potrebbero bastare anche due pareggi con gli ucraini e un tris di vittorie (Malta, Macedonia, Inghilterra) e una differenza reti complessiva per restare secondi. In caso di posizionamento fuori dai primi due posti, c’è il cervellotico tabellone dei playoff.

La classifica del girone C

Inghilterra – 13 punti in 5 gare (+14 diff. reti)

Ucraina – 7 punti in 4 gare (0)

Italia – 4 punti in 3 gare (+1)

Macedonia – 4 punti in 4 gare (-7)

Malta – 0 punti in 4 gare (-8)