Italia-Moldavia 0-0, risultato in diretta delle qualificazioni ai Mondiali 2026: gol annullato a Nicolaescu

La sconfitta subita in Norvegia (3-0) ha reso già complicata la qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026. Gli Azzurri sono a zero punti in classifica ma hanno giocato una sola partita, per qualificarsi direttamente alla Coppa del Mondo devono arrivare primo nel Gruppo I, attualmente comandato dagli scandinavi. La Nazionale può ancora farcela, evitando i playoff? Sulla carta sì. Ecco come: l'Italia deve vincere tutte le partite in calendario, sperando in un passo falso della Norvegia e segnando un numero di gol tale da recuperare lo svantaggio nella differenza reti generale all'interno del proprio girone. Basta dare un'occhiata ai numeri per capire quanto è improbo il compito: la Norvegia è a +10, gli Azzurri a -3. Cosa vuol dire? Che va anzitutto colmato un gap di ben 13 marcature.