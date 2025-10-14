Italia-Israele in diretta per le qualificazioni Mondiali: scontro diretto per i playoff, Udine è blindata

Italia e Israele si sfidano oggi a Udine per le qualificazioni Mondiali, uno scontro diretto per il secondo posto del girone che vale l'accesso ai playoff. Gli Azzurri sono reduci dalla vittoria con l'Estonia mentre la formazione israeliana è stata sconfitta per 5-0 dalla Norvegia. Gattuso si affida alla coppia d'attacco Raspadori-Retegui. Calcio d'inizio alle ore 20:45 a Udine, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay.
Italia-Israele, le probabili formazioni: le scelte del CT Gattuso
Rino Gattuso dovrebbe confermare il suo 3-5-2. Tra i pali ci sarà, come sempre, Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui, il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Di Lorenzo, Mancini e Calafiori. A centrocampo punterà Cambiaso e Dimarco sulle fasce, mentre in mediana il trio Barella–Locatelli–Tonali. In attacco, spazio a Retegui, con accanto uno tra Raspadori (favorito) e Pio Esposito.
Israele dovrebbe invece schierarsi col 5-4-1. In porta ci sarà Daniel Peretz con Eitan Peretz a guidare la difesa. Sulle fasce agiranno Dasa e Revivo mentre a centrocampo occhio al talento di Oscar Gloukh, supportato da Abu Fani e Biton. Davanti, l’unico punto di riferimento sarà Khalaili.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso
ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon
Dove vedere Italia-Israele in TV e streaming
Italia-Israele sarà una esclusiva della Rai. La TV di Stato la trasmetterà integralmente e in chiaro, visibile a tutti, su Rai 1 precedendo l'evento con collegamenti da studio e interviste e commenti post gara. La diretta della partita sarà garantita anche in streaming. Basterà collegarsi sulla piattaforma Rai RaiPlay e seguire il match con lo streaming da Rai 1. Il commento della gara degli azzurri sarà come sempre di Alberto Rimedio mentre quello tecnico sarà affidato a Lele Adani. L'orario di inizio partita è fissato per le 20:45