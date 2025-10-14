Italia-Israele in diretta per le qualificazioni Mondiali: scontro diretto per i playoff, Udine è blindata

Italia-Israele sarà una esclusiva della Rai. La TV di Stato la trasmetterà integralmente e in chiaro, visibile a tutti, su Rai 1 precedendo l'evento con collegamenti da studio e interviste e commenti post gara. La diretta della partita sarà garantita anche in streaming. Basterà collegarsi sulla piattaforma Rai RaiPlay e seguire il match con lo streaming da Rai 1. Il commento della gara degli azzurri sarà come sempre di Alberto Rimedio mentre quello tecnico sarà affidato a Lele Adani. L'orario di inizio partita è fissato per le 20:45