Italia-Ecuador in diretta, formazioni ufficiali e risultato: Raspadori in attacco, Vicario in porta

Alle 21:00 l'Italia di Spalletti scende in campo contro l‘Ecuador per la seconda amichevole della mini turnée negli Stati Uniti dopo il successo sul Venezuela. Nel 3-4-2-1 di partenza Spalletti schiera Vicario dal primo minuto in porta con Darmian, Mancini e Bastoni in difesa. Bellanova esterno a destra con Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Raspadori. Diretta TV in chiaro su Rai1 e in streaming gratis su RaiPlay.

adesso 20:15 I precedenti di Italia-Ecuador: azzurri mai sconfitti Quello tra Italia ed Ecuador è il terzo confronto diretto in assoluto tra queste due formazioni, dopo quelli del 2002 a Sapporo (Mondiale Giappone/Corea, 2-0) e del 2005 anche in quel caso a New York (amichevole, 1-1). A cura di Fabrizio Rinelli 14 min fa 20:02 Spalletti cambia l'attacco: a Raspadori il ruolo di punta Spalletti cambia l'attacco azzurro schierando Zaniolo e Pellegrini con Raspadori. L'attaccante del Napoli è la grande novità della serata. Il Ct avrebbe voluto testare anche Lucca ma l'attaccante è out per un risentimento muscolare. A cura di Fabrizio Rinelli 15 min fa 20:01 Calcio d'inizio alle ore 22:00 allo stadio Red Bull Arena di Harrison L'Italia torna in campo per la seconda amichevole della mini tournée negli Stati Uniti in preparazione a EURO 2024. Dopo il successo sul Venezuela gli Azzurri sfideranno l'Ecuador in New Jersey: si gioca oggi 24 marzo 2024 alla Red Bull Arena di Harrison con fischio d'inizio alle ore 21.00 italiane, ovvero le 16.00 orario locale. A cura di Fabrizio Rinelli 16 min fa 20:00 Amichevole Italia-Ecuador, formazioni ufficiali e risultato LIVE L'amichevole Italia-Ecuador, le formazioni ufficiali della partita. Le scelte di Luciano Spalletti. ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. CT: Félix Sánchez Bas. ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. Ct: Spalletti. A cura di Fabrizio Rinelli