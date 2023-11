Finale Billie Jean King Cup 2023, Italia-Canada oggi in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis

Dopo aver battuto la Slovenia in semifinale l'Italia si giocherà tutto nella finale della Billie Jean King Cup contro il Canada, arrivata dopo dieci anni di attesa: a separare le ragazze di Tathiana Garbin dal trofeo ci saranno le canadesi che nella semifinale hanno battuto a sorpresa la Repubblica Ceca e giocheranno una finale per la prima volta nella loro storia.

Il grande appuntamento ci sarà oggi, a partire dalle ore 15:00: la prima sfida sarà il singolare tra le numero due, seguito da quello tra le numero uno: entro un'ora dall'inizio dell'evento verranno comunicate le tenniste che parteciperanno a questa finale. In caso di parità nelle due gare si andrà all'eventuale doppio decisivo. Sarà possibile seguire la finale in diretta TV su Supertennis e in streaming su SupertenniX.

