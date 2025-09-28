Italia-Bulgaria in finale ai Mondiali di pallavolo maschile, la diretta: gli azzurri cercano la doppietta

L'Italvolley maschile di De Giorgi è approdata alla finale dei Mondiali in programma oggi perdendo una partita, nel girone eliminatorio contro il Belgio. Il gruppo era iniziato con la vittoria 3-0 sull'Algeria, poi sono arrivate l'inattesa battuta d'arresto 2-3 col Belgio e infine la vittoria 3-0 contro l'Ucraina 3-0. Gli azzurri si erano dunque qualificati come secondi. Negli ottavi è arrivato il successo 3-0 sull'Argentina, poi nei quarti la ‘vendetta' 3-0 sul Belgio e in semifinale un altro 3-0 sulla Polonia, che ci aveva sconfitto nelle ultime occasioni. Un ruolino da rullo compressore che fa dei campioni in carica i netti favoriti per la finale contro la Bulgaria.