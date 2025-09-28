Italia-Bulgaria in finale ai Mondiali di pallavolo maschile, la diretta: gli azzurri cercano la doppietta

L'Italia maschile di pallavolo è arrivata all'atto finale dei Mondiali: i ragazzi di Fefè De Giorgi si giocano l'oro contro la Bulgaria, allenata dall'italiano Gianlorenzo Blengini. L'appuntamento è per oggi, domenica 28 settembre, alle ore 12:30. La finale dei campionati mondiali tra Italia e Bulgaria, che vede gli azzurri nettamente favoriti e alla ricerca del secondo titolo di fila, sarà visibile in chiaro in TV su Rai2 e in streaming su RaiPlay, oltre che su DAZN per abbonati e sul servizio a pagamento della Federazione Internazionale, VBTV.
Il percorso della Bulgaria ai Mondiali di pallavolo maschile
La Bulgaria di pallavolo maschile, allenata dall'italiano Gianlorenzo Blengini, si è qualificata per la finale dei Mondiali per la prima volta dal 1970. I bulgari hanno chiuso al primo posto il proprio girone eliminatorio con tre vittorie su tre: 3-0 alla Germania, 3-2 alla Slovenia, 3-0 al Cile. Turno passato dunque come primi del gruppo e accoppiamento negli ottavi col Portogallo, battuto 3-0. Poi rimonta epica nei quarti di finale da 0-2 contro i campioni olimpici degli Stati Uniti e vittoria in semifinale contro la Cechia per 3-1.
Il percorso dell'Italia ai Mondiali di pallavolo maschile
L'Italvolley maschile di De Giorgi è approdata alla finale dei Mondiali in programma oggi perdendo una partita, nel girone eliminatorio contro il Belgio. Il gruppo era iniziato con la vittoria 3-0 sull'Algeria, poi sono arrivate l'inattesa battuta d'arresto 2-3 col Belgio e infine la vittoria 3-0 contro l'Ucraina 3-0. Gli azzurri si erano dunque qualificati come secondi. Negli ottavi è arrivato il successo 3-0 sull'Argentina, poi nei quarti la ‘vendetta' 3-0 sul Belgio e in semifinale un altro 3-0 sulla Polonia, che ci aveva sconfitto nelle ultime occasioni. Un ruolino da rullo compressore che fa dei campioni in carica i netti favoriti per la finale contro la Bulgaria.
I precedenti tra Italia e Bulgaria di volley maschile
Il bilancio complessivo degli scontri diretti tra Italia e Bulgaria vede gli azzurri nettamente avanti: particolarmente indicativi sono gli ultimi 6 confronti, tutti vinti dagli azzurri, tra Nations League ed Europei. Un dominio recente che spiega il ruolo di chiara favorita della squadra di De Giorgi nella finale dei Mondiali filippini. L'ultima sfida tra le due nazionali è dello scorso giugno, all'esordio in VNL, conclusasi 3-1.
Il sestetto dell'Italia per la finale con la Bulgaria: De Giorgi conferma tutti
Squadra che vince non si cambia: Fefè De Giorgi schiererà inizialmente nella finale contro la Bulgaria lo stesso sestetto con cui siamo partiti nella vittoriosa semifinale contro la Polonia. L'Italia avrà dunque in campo come titolari il palleggiatore Simone Giannelli, l'opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, i centrali Giovanni Gargiulo e Roberto Russo, assieme al libero Fabio Balaso.
Dove vedere la finale Italia-Bulgaria di volley maschile in TV e streaming
La finale dei Mondiali di volley maschile tra Italia e Bulgaria, che inizierà oggi domenica 28 settembre alle 12:30 a Pasay, vicino Manila nelle Filippine, sarà trasmessa in TV ancora dalla Rai, così come tutto il torneo. L'appuntamento è dunque in chiaro su Rai 2, così come visibile a tutti sarà il match anche in streaming, collegandosi a RaiPlay. La finale del torneo iridato, che vede gli azzurri campioni in carica, si potrà vedere anche su DAZN per abbonati e su VBTV, un servizio dedicato esclusivamente al volley creato dalla Federazione Internazionale, per il quale ugualmente occorre pagare.