Inter – Milan è il derby valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. Si gioca oggi, mercoledì 26 gennaio 2021, allo stadio San Siro di Milano, con fischio di inizio alle 20.45. Il match, che definirà la prima semifinalista di questa stagione della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva sul canale Rai Uno e in streaming su Raiplay. La formazione neroazzurra, qualificatasi dopo la vittoria contro la Fiorentina agli ottavi, schiera Kolarov e Darmian con Sanchez ad affiancare Lukaku in attacco. Il Milan, vittoriosa sul Torino ai calci di rigore nel turno precedente, deve rinunciare a Donnarumma, squalificato dopo l'esplulsione rimediata durante il match con i granata. Pioli schiera Saelemaekers insieme a Leao e Diaz, con Ibra in attacco. Non convocati gli infortunati Tonali e il neo acquisto Mandzukic per un problema alla caviglia. La partita si disputerà in formula secca: in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari e poi con i calci di rigore.

Dove vedere Inter – Milan in TV

Inter – Milan è la prima partita dei quarti di finali della Coppa Italia 2020/2021. La partita sarà visibile in chiaro in diretta tv sulla Rai, che detiene i diritti in esclusiva della Coppa, sul canale Rai1 e in alta definizione sul canale 501 del digitale terrestre.

Inter – Milan, dove vederla in diretta streaming

Oltre alla diretta tv sui canali dell'emittente nazionale, il derby dei quarti di finale di Coppa Italia tra la formazione neroazzurra di Conte e la formazione rossonera di Pioli potrà essere seguito anche in live streaming. Basterà collegarsi, da pc, sulla piattaforma streaming Rai Play, o tramite l'app Raiplay su smartphone e tablet.