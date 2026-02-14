Serie A
Live

Inter-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: autogol di Cambiaso

La diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

14 Febbraio 2026 19:45
Ultimo agg. 21:10
La diretta live della partita Inter-Juventus (1-0) per la 25a giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali: Chivu è pronto a giocarsi ancora la carta Sucic a centrocampo, con Marcus Thuram al fianco di Lautaro in attacco; dall'altra parte Spalletti con Miretti al posto di Khephren Thuram, in avanti maglia da titolare per Conceiçao con McKennie e Yildiz a supporto di David. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.

21:10

Ci prova Conceiçao, palla alta

Chico Conceiçao cerca il tiro sul secondo palo ma la palla termina alta.

A cura di Vito Lamorte
21:06

Inter in vantaggio: autogol di Cambiaso, pasticcio di Di Gregorio

Su un cross di Luis Henrique verso il centro dell'area Cambiaso devia la palla verso la sua porta ma Di Gregorio non riesce a respingere con i piedi. Intervento non perfetto del portiere bianconero.

A cura di Vito Lamorte
20:58

Ammonito Bastoni

Primo giallo del match a Bastoni per un fallo duro e tattico su Conceiçao.

A cura di Vito Lamorte
20:53

Grande attenzione e equilibrio in campo: nessuno vuole commettere errori

Sia l'Inter che la Juve sono molto attente ad ogni situazione: nessuno vuole commettere errori.

A cura di Vito Lamorte
20:45

Inter-Juventus in diretta, inizia la partita

Fischio d'inizio allo stadio Meazza: via a Inter-Juventus.

A cura di Vito Lamorte
20:30

Come arriva la Juventus al match di San Siro contro l'Inter

La Juventus di Spalletti vuole tornare a vincere dopo la batosta in Coppa Italia con l'Atalanta e il pareggio in casa con la Lazio. I bianconeri che non vogliono mollare il quarto posto e sperano di approfittare di Napoli-Roma.

A cura di Vito Lamorte
20:15

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

L'Inter di Chivu vuole continuare la sua corsa solitaria in vetta alla classifica e ha un ruolino di marcia di 11 vittorie e un pareggio nelle ultime 12 partite; battere la Juve e vendicare il ko dell'andata potrebbe dare un'ulteriore spallata al campionato.

A cura di Vito Lamorte
20:00

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali

Queste le scelte di Chivu e Spalletti per il Derby d'Italia.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Miretti; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

A cura di Vito Lamorte
19:45

Dove vedere Inter-Juventus di Serie A in TV e streaming

La partita tra Inter e Juventus viene trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Il match viene trasmesso anche da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Inter-Juventus è disponibile anche in diretta streaming su DAZN mediante l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi al sito della piattaforma da pc. Per gli abbonati Sky c'è il servizio Sky Go (app), l'alternativa è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky (app e browser).

La telecronaca di Inter-Juventus è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini su Dazn. Su Sky telecronaca di Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani.

A cura di Vito Lamorte
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Juventus
Serie A
