Inter-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: autogol di Cambiaso

La diretta live della partita Inter-Juventus (1-0) per la 25a giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali: Chivu è pronto a giocarsi ancora la carta Sucic a centrocampo, con Marcus Thuram al fianco di Lautaro in attacco; dall'altra parte Spalletti con Miretti al posto di Khephren Thuram, in avanti maglia da titolare per Conceiçao con McKennie e Yildiz a supporto di David. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.
Ci prova Conceiçao, palla alta
Chico Conceiçao cerca il tiro sul secondo palo ma la palla termina alta.
Inter in vantaggio: autogol di Cambiaso, pasticcio di Di Gregorio
Su un cross di Luis Henrique verso il centro dell'area Cambiaso devia la palla verso la sua porta ma Di Gregorio non riesce a respingere con i piedi. Intervento non perfetto del portiere bianconero.
Ammonito Bastoni
Primo giallo del match a Bastoni per un fallo duro e tattico su Conceiçao.
Grande attenzione e equilibrio in campo: nessuno vuole commettere errori
Sia l'Inter che la Juve sono molto attente ad ogni situazione: nessuno vuole commettere errori.
Inter-Juventus in diretta, inizia la partita
Fischio d'inizio allo stadio Meazza: via a Inter-Juventus.
Come arriva la Juventus al match di San Siro contro l'Inter
La Juventus di Spalletti vuole tornare a vincere dopo la batosta in Coppa Italia con l'Atalanta e il pareggio in casa con la Lazio. I bianconeri che non vogliono mollare il quarto posto e sperano di approfittare di Napoli-Roma.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter di Chivu vuole continuare la sua corsa solitaria in vetta alla classifica e ha un ruolino di marcia di 11 vittorie e un pareggio nelle ultime 12 partite; battere la Juve e vendicare il ko dell'andata potrebbe dare un'ulteriore spallata al campionato.
Inter-Juventus, le formazioni ufficiali
Queste le scelte di Chivu e Spalletti per il Derby d'Italia.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Miretti; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
Dove vedere Inter-Juventus di Serie A in TV e streaming
La partita tra Inter e Juventus viene trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Il match viene trasmesso anche da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).
Inter-Juventus è disponibile anche in diretta streaming su DAZN mediante l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi al sito della piattaforma da pc. Per gli abbonati Sky c'è il servizio Sky Go (app), l'alternativa è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky (app e browser).
La telecronaca di Inter-Juventus è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini su Dazn. Su Sky telecronaca di Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani.