Inter-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: autogol di Cambiaso

La partita tra Inter e Juventus viene trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Il match viene trasmesso anche da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Inter-Juventus è disponibile anche in diretta streaming su DAZN mediante l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi al sito della piattaforma da pc. Per gli abbonati Sky c'è il servizio Sky Go (app), l'alternativa è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky (app e browser).

La telecronaca di Inter-Juventus è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini su Dazn. Su Sky telecronaca di Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani.