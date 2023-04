Inter-Juventus 1-0, risultato in diretta: gol di Dimarco

Dopo l'1-1 della gara d'andata del 4 aprile all'Allianz Stadium, Inter e Juventus si troveranno di fronte nuovamente a San Siro nella semifinale di ritorno che deciderà il nome della prima finalista in attesa di Fiorentina-Cremonese di domani. Rispetto alle passate edizioni in cui il gol in trasferta aveva una grande valenza, a passare il turno è la formazione che, nel computo delle due partite, ha segnato una rete in più rispetto agli avversari. Un po' come accade già nelle competizioni Uefa. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si ricorre ai supplementari e, qualora il risultato non si sblocchi, ai calci di rigore.