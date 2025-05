Giro d’Italia 2025, la diretta della tappa di oggi: ci sono il Passo del Tonale e il Mortirolo, Yates e Carapaz all’attacco di Del Toro

Francesco Moser ha le idee chiare alla vigilia della 17a tappa, la seconda di grande montagna che deciderà il Giro 2025: "Da ieri si fa sul serio e si è visto chi c'è e chi no" ha voluto sottolineare l'ex campionissimo. "Non credo molto in Del Toro, che è entrato in difficoltà in una tappa che vedeva non una salita come le precedenti, ma ben due. Oggi ce ne saranno tre, domani e dopo non ne parliamo… Secondo me non ci arriva in rosa a Roma, vedo meglio Carapaz". E gli italiani? "Tiberi paga tantissimo le cadute" ricorda Moser che poi punta il dito su un giovane che si sta comportando benissimo, Giulio Pellizzari: "Si sta comportando benissimo, ma forse non doveva fare il gregario. Ha speso tantissimo a questo punto".