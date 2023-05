Oggi il Giro d'Italia 2023 è arrivato alla diciottesima tappa, la Oderzo-Val di Zoldo, altra frazione decisiva per i fini della classifica generale. Ancora le Alpi protagoniste, con i suoi 3.600 metri di dislivello e e 160 km di percorso montano. Ancora una volta attesi i migliori per riaccendere la contesa per la maglia rosa oltre che per il successo di giornata.

Un percorso che metterà a dura prova tutti e che prevede una tappa in crescendo. Si inizia a salire quasi subito lasciata Oderz, poi cinque Gran Premi della Montagna di cui due di prima categoria. All'appello sono chiamati i migliori e gli scalatori puri. Se i primi non si muoveranno subito, ci sarà la classica fuga di giornata di chi non ha speranze di maglia rosa ma vuole prendersi una delle più belle tappe di questa edizione.

Numero tappa: 18ª tappa Oderzo – Val di Zoldo

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:30

Percorso tappa: montuoso

Lunghezza: 161 km

Dislivello: 3.600 mt

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 18ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Oderzo – Val di Zoldo

Si risale e lo si fa con una tappa che è un crescendo di salite. Se la partenza a Oderzo infatti prevede una trentina di chilometri senza insidie, sul Crosetta si farà maledettamente sul serio con il primo GPM di giornata, di 1a categoria. Una bella scalata di 11 chilometri con pendenze di media al 7%. Poi si scende, per trovarsi un quarta categoria poco prima di metà percorso: il Pieve d'Alpago oltre il quale inizia la vera e propria tappa. Non si smetterà più di salire (se non per la discesa dal Forcella) e quando ci si troverà davanti al Coi tutto sarà ancora da scrivere: una pendenza imponente con tratti proibitivi ai più che sfiorano il 20%. Sarà il punto decisivo, prima di una corta discesa che porterà al traguardo in altura a Zoldo.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Una tappa insidiosa, difficile ma non lunghissima. Ed è per questo che per affrontare i 161 chilometri tra Oderzo e Zoldo si partirà al consueto orario, attorno alle 12:30. Arrivo previsto per le 17:30. Si attraversa lo straordinario paesaggio alpino da Portogruaro alla Valle del Noite in continue scalate che aumentano di difficoltà man mano che si prosegue. Si attraversano tre Province, Treviso, Pordenone e Belluno.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Nemmeno a dirlo, gli scalatori: saranno loro i protagonisti assoluti a Zoldo per la 18a tappa del Giro d'Italia 2023 con cinque Gran Premi della Montagna e pendenze che toccano anche il 20% in un finale di tappa dove ci saranno sicuramente delle novità in classifica generale.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

