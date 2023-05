Giro d’Italia 2023, la tappa di oggi Tarvisio – Monte Lussari: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Il Giro d'Italia arriva oggi sabato 27 maggio alla penultima fatica di questa edizione. Si tratta della cronoscalata di 18km Tarvisio – Monte Lussari che deciderà la classifica finale di Roma. Dopo la due giorni su e giù per le Alpi adesso ultima frazione da scalatori puri e che hanno nelle gambe l'abitudine di sfidare il tempo.

La tappa è più che complicata, con un doppio passaggio: primo tratto pianeggiante, secondo in costante ascesa per un dislivello totale di oltre mille metri. I ciclisti dovranno fermarsi e cambiare la bici, passando da quella da crono pura a quella da cronosalita.

Numero tappa: 20ª tappa Tarvisio – Monte Lussari

Orario di partenza: 11:30

Orario di arrivo: 17:30

Percorso tappa: cronoscalata

Lunghezza: 18.6 km

Dislivello: 1.050 mt

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 20ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Tarvisio – Monte Lussari

Una classica cronoscalata che non lascia respiro. Se la prima parte è pianeggiante una volta che si imbocca la salita che porta al traguardo di Monte Lussari non c'è più tempo per rifiatare. Quasi 19 chilometri che decideranno la classifica finale di Roma.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Ovviamente come cronoscalata, la partenza dei ciclisti verrà cadenzata in base alla classifica finale dopo la 19a tappa del Giro. Primo corridore al via alle 11:30, l'ultimo dovrebbe arrivare attorno alle 17:30

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Thomas, Roglic, Almeida, Caruso, Dunbar e Kamna. Ovvero tutti i migliori in classifica generale che sull'ultimo arrivo alpino non potranno non provarci fino in fondo.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0