Genoa Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Genoa-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

7 Febbraio 2026 17:00
Ultimo agg. 17:16
La diretta live della partita Genoa-Napoli per la 24ª giornata di Serie A. I rossoblu vogliono vincere ancora in casa, il Napoli non può perdere ulteriore terreno rispetto a Inter e Milan. Vergara titolare tra i partenopei, nei rossoblu c'è Vitinha. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

17:15

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali

Le scelte di De Rossi e Conte, le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson, Beukema, Prisco, De Chiara. All. Conte

A cura di Alessio Morra
17:00

Dove vedere Genoa-Napoli di Serie A in TV e streaming

La partita della 24ª giornata di Serie A 2025-2026 tra Genoa e Napoli si disputerà alle ore 18. L'incontro sarà visibile solo da parte degli abbonati di DAZN, sarà così sia in TV che in streaming.

A cura di Alessio Morra
17:45

Come arriva il Genoa

La squadra rossoblu ha vinto e perso le ultime due partite con lo stesso punteggio: 3-2 al Bologna, con una rimonta fantastica (da 0-2 nel finale), e 2-3 con la Lazio, vincitrice al 100′ con un rigore di Cataldi. Il vantaggio sulla Fiorentina terzultima è di sei punti.

A cura di Alessio Morra
