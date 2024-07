Formula 1 oggi, orari TV del GP Belgio su TV8 e Sky e dove vederlo: Leclerc in pole, Perez in prima fila

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Belgio: si riparte dalla vittoria di Piastri nell'ultimo gran premio. Leclerc in pole nella griglia di partenza davanti a Perez e Hamilton dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 18:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

09:00 Le caratteristiche del circuito di Belgio Quello di Spa è il circuito che da sempre rappresenta la Formula 1: è unico, ed è bellissimo. I piloti si esaltano nel correre in Belgio, dove vincono solo i campioni. Curve storiche, su tutte l'Eau Rouge da fare in pieno. Esaltante e lunghissimo, perché ogni giro è lungo oltre 7 chilometri. I giri da percorrere sono 44. La parte centrale è un'opera d'arte. 11 curve a destra, 18 a sinistra per un totale di 19. A cura di Alessio Morra 08:00 F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi 1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull)

2ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren)

3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Esteban Ocon (Aston Martin), Alex Albon (Williams)

6ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

7ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Valtteri Bottas (Sauber)

8ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas)

9ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Logan Sargeant (Williams)

10ª fila: Zhou Guanyou (Sauber), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) A cura di Alessio Morra 07:30 Dove vedere il GP Belgio di Formula 1 in TV e streaming Il Gp del Belgio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, partirà alle ore 15. Diretta TV su Sky, che trasmetterà la gara in diretta e in esclusiva sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Differita su TV8 alle ore 18. Streaming con Sky Go, per abbonati Sky, e con NOW, oltre che su tv8.it. A cura di Alessio Morra 07:00 Formula 1, oggi il GP Belgio: orari TV8 e Sky di diretta e differita Alle ore 15 si disputerà il Gran Premio del Belgio, il quattordicesimo del Mondiale 2024. La gara di Spa si potrà seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Differita in chiaro su TV8 dalle ore 18. Telecronaca di Vanzini, Gené e Chinchero. A cura di Alessio Morra