Formula 1, oggi le qualifiche del GP Spagna: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari e McLaren per la pole

Oggi è il giorno delle Qualifiche del Gran Premio di Spagna, che si tiene a Barcellona. Le Qualifiche scatteranno alle ore 16 e si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Diretta streaming possibile per gli abbonati di NOW e Sky, non è prevista la diretta in chiaro. Differita in chiaro su TV8, a partire dalle ore 18:30.