Formula 1, oggi le qualifiche del GP Singapore: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Norris e Leclerc per la pole

Formula 1 oggi in pista per il Gran Premio di Singapore di Formula 1 2025: alle 11:30 le prove libere 3, alle 15 le qualifiche per la pole della gara di domani a Marina Bay. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 dalle 17:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Come sono andate le Ferrari nelle prove libere
Il venerdì di Singapore è stato buono per le Rosse di Maranello, che però non si fanno illusioni pure perché hanno volato anche McLaren, Verstappen, Aston Martin e la Racing Bulls. Leclerc secondo, Hamilton quarto nelle Fp1. Posizioni peggiori nelle Fp2, nono e decimo, ma con picchi interessanti.
Le caratteristiche del circuito di Marina Bay per le Qualifiche di oggi
Circuito da alto carico con 19 curve. I giri da percorrere sono 62. La Pirelli ha portato le C3 come Hard, C4 come Medium e le C5 come Soft. Ogni giro è lungo 4900 chilometri. Si corre al calar del sole, anzi quando è sera. Quattro le possibilità di sorpasso con il DRS.
I risultati e i tempi di FP1 e FP2: Alonso e Piastri i più veloci, ma la Ferrari c'è
Nella prima sessione di prove libere di Singapore il più veloce è stato Fernando Alonso che ha preceduto Leclerc, Verstappen e Lewis Hamilton. Poi Piastri. Nella sessione pomeridiana invece l'australiano della McLaren è stato il più veloce precedendo Hadjar e Verstappen. Leclerc nono, Hamilton decimo, poco fortunati con il timing di esecuzione a causa della bandiera rossa provocata da Lawson, a muro così come Russell.
F1, oggi le qualifiche del GP di Singapore: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Le Qualifiche del GP di Singapore si terranno oggi pomeriggio e scatteranno alle 15 ora italiana. Diretta TV in esclusiva su Sky, che le manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Telecronaca di Vanzini, Gené, Chinchero e Bobbi. Streaming per abbonati con Sky Go o NOW. In chiaro sarà possibile vederle in differita su TV8, a partire dalle ore 18.