Formula 1, oggi le qualifiche del GP Italia a Monza: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Norris e Leclerc per la pole

Formula 1 oggi in pista per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 2025: alle 12:30 le prove libere 3 sul circuito di Monza, alle 16 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 dalle 16:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
F1, oggi le qualifiche del GP Italia a Monza: orari TV8 e Sky
Si disputano oggi le Qualifiche del Gran Premio d'Italia, che per la 75ª volta si tiene a Monza. L'appuntamento è per le ore 16, quando scoccherà il momento della lotta per la pole position. Diretta su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1), e in chiaro su TV8. Streaming con tv8.it, Sky Go e NOW.