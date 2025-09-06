Formula 1, oggi le qualifiche del GP Italia a Monza: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Norris e Leclerc per la pole

Si disputano oggi le Qualifiche del Gran Premio d'Italia, che per la 75ª volta si tiene a Monza. L'appuntamento è per le ore 16, quando scoccherà il momento della lotta per la pole position. Diretta su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1), e in chiaro su TV8. Streaming con tv8.it, Sky Go e NOW.