Formula 1, oggi le qualifiche del GP Italia a Monza: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Norris e Leclerc per la pole

Le qualifiche del GP Italia di Formula 1 a Monza: Norris e Leclerc si sfidano per la pole della gara di domani, attesa per le Ferrari. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

Monza
Italy GP
Lunghezza circuito

5,793 KM

numero giri

53

Distanza totale

306,720 KM
6 Settembre 2025 7:00
Ultimo agg. 7:00
Formula 1 oggi in pista per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 2025: alle 12:30 le prove libere 3 sul circuito di Monza, alle 16 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 dalle 16:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

07:00

F1, oggi le qualifiche del GP Italia a Monza: orari TV8 e Sky

Si disputano oggi le Qualifiche del Gran Premio d'Italia, che per la 75ª volta si tiene a Monza. L'appuntamento è per le ore 16, quando scoccherà il momento della lotta per la pole position. Diretta su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1), e in chiaro su TV8. Streaming con tv8.it, Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra
