Fiorentina-West Ham 0-0, risultato in diretta della finale di Conference League

La finale di Conference League 2022-2023 si disputerà stasera e si potrà seguire in diversi modi. Gli abbonati a Sky potranno vederla sul canale 201 con commento di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Fiorentina-West Ham sarà trasmessa in TV anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. In streaming la finale sarà visibile con Sky Go, NOW, DAZN e tv8.it.