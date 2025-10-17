Formula 1
video suggerito
Live

F1 GP Usa, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta a Austin: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, in serata la pole

La diretta del GP Usa della Formula 1 2025, in pista oggi a Austin per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati.

Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
Immagine
Circuit of the Americas - Austin
USA GP
Immagine

Lunghezza circuito

5,513 KM

numero giri

56

Distanza totale

308,405 KM
17 Ottobre 2025 7:00
Ultimo agg. 8:00
5 CONDIVISIONI
Immagine

Formula 1 torna in pista a Austin per le prove libere e le qualifiche sprint del GP Usa: le prove libere al via alle 19:30, dalle 23:30 le qualifiche sprint per la pole della gara di domani. La Ferrari spera nel solito weekend positivo con le Sprint Race. Diretta TV e streaming su Sky, e in chiaro in diretta su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

08:00

Il programma del GP Usa di F1 2025

Programma molto intenso a Austin, programma che piacerà tantissimo agli americani. Una sessione di libere e le Qualifiche Sprint venerdì. La Sprint Race e le Qualifiche sabato, domenica il GP degli Stati Uniti.

Venerdì 17 ottobre
19:30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1)
23:30: Qualifiche Sprint Race (Sky Sport F1)

Sabato 18 ottobre
19: Sprint Race (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)
23: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)

Domenica 19 ottobre
21:00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1, Sky Sport Uno)

A cura di Alessio Morra
07:30

F1 oggi, dove vedere in TV le prove libere e le qualifiche sprint del GP Usa

Le uniche prove libere del GP di Austin prenderanno il via quando in Italia saranno le ore 19:30. Mentre alle 23:30 ci saranno le Sprint Race della gara degli Stati Uniti. Niente di ciò sarà visibile in diretta in chiaro. Diretta esclusiva su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport F1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra
07:00

Formula 1, orari TV8 e Sky del GP Usa di prove libere e qualifiche sprint

C'è il fuso orario ovviamente con gli Stati Uniti: sette ore di differenza tra l'Italia e Austin, Texas, dove si corre la gara degli Stati Uniti. Le prove libere, o meglio l'unica sessione scatterà quando in Italia saranno le ore 19:30, diretta solo su Sky (canali 201 e 207). Mentre le Qualifiche della Sprint Race partiranno molto tardi cioè alle ore 23:30, anche quelle visibili solo su Sky. In chiaro non sarà trasmesso nulla su TV8 né in diretta né in differita.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
5 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views