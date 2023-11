F1 GP Brasile oggi, orari TV su TV8 e Sky di qualifiche e Sprint Race a Interlagos: dove vederla in diretta e streaming

Questa giornata è dedicata all'ultima Sprint Race del Mondiale 2023 di Formula 1. La gara Sprint prenderà il via alle ore 19:30 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. Mentre la Sprint Shootout inizierà invece alle 15, sempre diretta TV su Sky in esclusiva. Streaming con Sky Go e NOW. In chiaro è prevista solo la differita su TV8.