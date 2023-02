Test F1 Bahrain in diretta e live streaming, gli orari TV di oggi: in pista le Ferrari di Sainz e Leclerc

Oggi il secondo giorno di test sul circuito di Sakhir prima dell'inizio del Mondiale della Formula 1 2023: le Ferrari SF-23 di Leclerc e Sainz dopo i problemi riscontrati nel day-1, proveranno a sfidare la Red Bull che ieri è stata la più veloce con Verstappen e che oggi, nel pomeriggio, schiererà anche Sergio Perez. L'orario di inizio è alle 8:00 ora italiana, la sessione mattutina si conclude alle 12:15, poi nel pomeriggio si torna in pista dalle 13:15 alle 17:30. Diretta TV su Sky e in streaming sul canale YouTube, non c'è diretta in chiaro su TV8. Su Fanpage.it tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

0