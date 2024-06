Djokovic-Musetti live al Roland Garros, la diretta della partita di tennis

Musetti e Djokovic si affrontano nel match valido per il terzo turno del Roland Garros in programma oggi sabato 1 giugno non prima delle 20:30 sul campo coperto Philippe-Chatrier al riparto dalla pioggia con diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN. 5 i precedenti con il bilancio che è di 4-1 in favore di Nole. I due si sono già affrontati al Roland Garros nel 2021, con il serbo bravo a rimontare due set di svantaggio, imponendosi al quinto. Djokovic finora ha vinto contro Herbert e Carballes Baena, mentre Musetti ha superato Galan e Monfils. Entrambi non hanno perso un set. In palio nel tabellone gli ottavi di finale contro uno tra Cerundolo e Paul. In caso di sconfitta Djokovic perderebbe il primo posto del mondo, a favore di Sinner. Musetti potrebbe fare un favore al suo connazionale e compagno di Davis.

19:30 Musetti impeccabile al Roland Garros, non ha ancora perso un set Lorenzo Musetti sembra essersi ritrovato in questo Roland Garros. Finore due vittorie su due per il carrarino che dopo l'esordio positivo contro Galan, ha concesso il bis contro Monfils. Nonostante il pubblico avverso non ha perso nemmeno un set. Ora la resa dei conti con Djokovic. A cura di Marco Beltrami 19:15 Il percorso di Djokovic al Roland Garros: battuti Herbert e Carballes Djokovic non ha finora sbagliato un colpo al Roland Garros, con due vittorie in altrettante partite. Superato al primo turno Herbert, e al secondo con un rendimento in crescendo Carballes Baena. Finora il numero uno al mondo non ha perso nemmeno un set. A cura di Marco Beltrami 19:02 Djokovic-Musetti, il programma sul campo centrale La partita tra Djokovic e Musetti è in programma questa sera non prima delle 20:30, ma rischia seriamente di slittare. Match di cartello per il programma serale, inizierà di fatto dopo quello tra Zverev e Griekspoor e dopo il recupero di Dimitrov-Bergs, che dopo la sospensione per pioggia è stato spostato sul centrale. Musetti e Nole potrebbero scendere in campo con ampio ritardo. A cura di Marco Beltrami 19:01 Djokovic-Musetti: i precedenti Musetti e Djokovic si sono già affrontati in 5 occasioni in carriera. I precedenti sono a favore di Nole, che ha vinto 4 volte. I due si sono incontrati recentemente a Monte Carlo con la vittoria del serbo. In passato degno di nota il confronto del Roland Garros 2021, quando Musetti era ad un passo dall'impresa due set a zero, prima di incassare la rimonta del campione numero 1 al mondo A cura di Marco Beltrami 19:00 Dove vedere Djokovic-Musetti in tv e streaming La partita tra Djokovic e Musetti sarà trasmessa in TV su Eurosport, visibile sia su DAZN che su Sky (canali 210 e 211) per i rispettivi abbonati. Nessuna diretta in chiaro. Per lo streaming il match del terzo turno del Roland Garros, si potrà vedere su Eurosport Player, DAZN, Sky GO (utilizzabile dagli utenti Sky) e Discovery+, previa abbonamento. A cura di Marco Beltrami