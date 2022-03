Turchia-Italia oggi in TV, Mancini schiera le riserve per una partita inutile: a che ora e dove vederla

Nonostante l'eliminazione dai Mondiali dopo la sconfitta contro la Macedonia, oggi alle 20.45 l'Italia di Roberto Mancini scenderà di nuovo in campo a Konya per affrontare la Turchia. La partita Turchia-Italia è un'amichevole organizzata dalla Fifa che ha suscitato polemiche: ad affrontarsi infatti ci sono le due sconfitte dei playoff di qualificazione ai Mondiali tra gli azzurri, eliminati dalla formazione macedone, e la Turchia, battuta dal Portogallo. In palio solamente punti nel ranking UEFA. La partita si vede in diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Roberto Mancini, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro da ct azzurro, ha diramato la lista dei convocati. Mancano i nove giocatori azzurri che hanno lasciato il ritiro di Coverciano: Verratti, Berardi, Mancini, Insigne, Immobile, Jorginho e Luis Felipe ai quali si sono aggiunti Florenzi e Politano."I giocatori sono andati via perché io li ho obbligati io – ha dichiarato il tecnico alla vigilia del match – Se possiamo fare qualcosa per i club, noi lo facciamo, anche perché sarebbero andati comunque in tribuna".

Contro la Turchia in campo una formazione che lascia ampio spazio al turnover: il tecnico azzurro dovrebbe schierare Zaniolo e Scamacca dal primo minuto, entrambi in tribuna contro la Macedonia.

Le probabili formazioni di Turchia-Italia

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Under; Akturkoglu; Unal. All. Kuntz

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Mancini

In contemporanea con Turchia-Italia, questa sera si giocano Portogallo-Macedonia del Nord e Polonia-Svezia, finali del percorso C e B dei playoff di qualificazioni ai Mondiali che assegneranno due posti per la coppa del Mondo in Qatar.