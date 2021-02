Raggiunta in classifica dal Napoli a 40 punti la Roma non può permettersi altri passi falsi e la partita contro l'Udinese delle 12.30 rappresenta la classica opportunità per rilanciarsi in classifica. Solo una settimana fa i giallorossi erano terzi, oggi sono quarti a pari merito. Sono stati scavalcati dalla Juventus, a 42 punti ma il successo sull'Udinese ristabilorebbe le distanze superando bianconeri e partenopei in un solo colpo. l'Udinese veleggia in acque abbastanza tranquille anche se anonime: 24 punti in 21 giornate non sono un bottino di cui andar fieri ed è per questo che la trasferta di Roma non è da sbagliRe. Un eventuale successo potrebbe catapultare i friulani a ridosso della zona Europa League.