La Juventus ha ancora una partita da recuperare ed è al momento terza in classifica alle spalle delle due milanesi. Se con il pareggio di Verona ha perso un po' di contatto con Inter e Milan entrambe vincenti su Genoa e Roma, contro lo Spezia ci potrebbe essere l'immediato riscatto in attesa del recupero della gara contro il Napoli. Al momento la Juventus vanta la miglior difesa del torneo e Cristiano Ronaldo è in lotta con Lukaku per il titolo di capocannoniere. Lo Spezia è tranquillo in classifica, con 25 punti e un +7 dala zona rossa della lotta per la salvezza.