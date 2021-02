Inter-Genoa sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Fischio d’inizio in orario alle 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per il match valido per la 24a giornata di Serie A. Diretta TV per la sfida tra la squadra di Conte e quella di Ballardini su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (canali 201, 202, 251 e 472, 473, 482, 483 del digitale terrestre). Per vedere Inter-Genoa in streaming, basterà sintonizzarsi attraverso una buona connessione a internet, sull’app SkyGo riservata agli abbonati all’emittente satellitare. Possibile anche acquistare il singolo tagliando del match sulla piattaforma on demand live di NOW Tv.