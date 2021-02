La Juventus non è riuscita a portare a casa i 3 punti dalla trasferta in casa del Verona. Al Bentegodi l'anticipo della 24a giornata di Serie A si è chiuso sul risultato di 1-1, con Barak che ha risposto a Cristiano Ronaldo. Con questa frenata i bianconeri rischiano di scivolare ulteriormente indietro in classifica rispetto alla prima della classe Inter che sarà impegnata contro il Genoa.

Il gol di Cristiano Ronaldo aveva illuso la Juventus al Bentegodi. A far tornare sulla terra la formazione bianconera ci ha pensato Barak che ha regalato al Verona un pareggio comunque meritato. Un risultato che rappresenta una doccia fredda per la Vecchia Signora, che ha nuovamente fatto i conti con una frenata che potrebbe rivelarsi pesantissima in chiave classifica. L'Inter infatti ha ora sui piedi una chance importante: vincendo contro il Genoa la formazione del grande ex Antonio Conte potrebbe portarsi a più 10 sui bianconeri. Un vantaggio prezioso, anche se la Juventus ha un match da recuperare contro il Napoli, in programma il 17 marzo.

Con 14 turni di campionato, e gli scontri diretti da giocare in casa contro Milan e Inter, la speranza è ancora viva per la Juventus che però non potrà permettersi il lusso di ulteriori errori. D'altronde al contrario delle ultime annate, i bianconeri hanno perso numerose occasioni contro squadre medio-basse della classifica. Una situazione che non può che aumentare i rimpianti di Pirlo, che tra le attenuanti ha sicuramente il fatto di non aver potuto contare su tutta la sua rosa, ritrovandosi costretto a disporre solo di 11 giocatori di movimento della prima squadra. E in vista del tour de force di 6 partite in 22 giorni sarà fondamentale iniziare a svuotare l'infermeria ritrovando pedine importanti, in difesa e in avanti reparti ridotto all'osso.