Sampdoria-Juventus è la sfida che rappresenta la prima giornata del girone di ritorno per entrambe le squadre. I blucerchiati arrivano dalla vittoriosa trasferta di Parma con gol di Yoshida e Keita, mentre i bianconeri dal successo casalingo contro il Bologna. Una gara importante per entrambe le squadre per cominciare al meglio dal giro di boa del campionato. Claudio Ranieri si affida ancora all'ex senegalese della Lazio in attacco, con Pirlo che ha annunciato la coppia Cristiano Ronaldo-Morata.

Il match del "Ferraris" di Genova, con calcio d'inizio alle ore 18:00, sarà trasmesso in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite). In alternativa, la gara è disponibile anche in streaming su Sky Go, previo accesso all'apposita app riservata agli utenti del network satellitare. Ma anche su Now Tv sintonizzandosi sul sito per la trasmissione del singolo evento fruibile pagando il ticket previsto per dispositivi fissi e mobili.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Ekdal; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo